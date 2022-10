Nucleaire NAVO-oefening van 17 tot 30 oktober boven België, Noordzee en VK

De nucleaire NAVO-oefening ‘Steadfast Noon’ – waarbij luchtmachten trainen met de nucleaire afschrikkingscapaciteiten – loopt van maandag 17 oktober tot zondag 30 oktober. België is gastland van de oefening, maar trainingsvluchten zullen ook plaatsvinden boven de Noordzee en het Verenigd Koninkrijk.

“De trainingsvluchten zullen plaatsvinden boven België, dat de oefening onthaalt, en boven de Noordzee en het Verenigd Koninkrijk”, zegt de NAVO in een persbericht, dat vrijdag is gepubliceerd op de website van de alliantie. Volgens bronnen wordt de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel gebruikt als uitvalsbasis.

Het is opmerkelijk dat de NAVO zo openlijk communiceert over de jaarlijkse nucleaire oefening. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, had die oefening vorige week dinsdag al aangekondigd, zonder echter mee te geven waar ze zou plaatsvinden. “Om onze afschrikking veilig en effectief te houden”, zei hij toen.

Volgens Stoltenberg zou het pas een verkeerd signaal geven om de oefening niet te laten doorgaan, met het oog op de Russische invasie in Oekraïne en de nucleaire retoriek van president Vladimir Poetin. Rusland is op de hoogte van de oefening, klonk het ook. Het bondgenootschap herhaalde vrijdag bovendien dat het om een routinetraining gaat die jaarlijks plaatsvindt en “niet gelinkt is aan de huidige wereldgebeurtenissen”.

Geen echte wapens

Minister van Defensie Ludivine Dedonder bevestigde vorige donderdag – in de marge van de vergadering van de NAVO-defensieministers op de hoofdzetel van de verdragsorganisatie – dat de oefening in ons luchtruim zal plaatsvinden.

Volgens de NAVO nemen 14 landen en tot 60 vliegtuigen deel. Het gaat dan om gevechtsvliegtuigen van de vierde en vijfde generatie, maar ook om observatie- en tankvliegtuigen en langeafstandsbommenwerpers. De verdragsorganisatie benadrukt ook dat bij de oefening geen echte wapens gebruikt zullen worden.