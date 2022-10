Zelenski wil graanexport optrekken en roept op stroom te besparen

Omdat Moskou dreigt het graanexportakkoord te beëindigen, benadrukte Zelenski het belang ervan. Hoewel de oorlog de export van graan belemmert, heeft Oekraïne sinds het akkoord, dat eerder tijdens de oorlog gesloten werd, bijna acht miljoen ton levensmiddelen vervoerd via de zee. “Dat zijn meer dan 300 schepen. Zestig procent van de hoeveelheid is richting Afrika en Azië gegaan.” Zelenski kondigde plannen aan om de export op te trekken.

Enkele dagen eerder had Rusland gedreigd de graandeal op te schorten en de Oekraïense havens opnieuw te blokkeren. Vorige maand bestempelde president Vladimir Poetin het akkoord nog als “afzetterij”. Volgens hem wordt immers een overeengekomen versoepeling van sancties tegen de Russische voedings- en mestindustrie niet gerespecteerd. Ook opperde de Russische president dat Oekraïne de explosieven waarmee de Krimbrug getroffen werd, over zee vervoerde. Zelenski plaatste in zijn videoboodschap het belang van de Oekraïense graanexport in de strijd tegen honger wereldwijd tegenover de Russische aantijgingen.

Stroom besparen

Hij vroeg z’n landgenoten daarnaast om stroom te besparen. “Door de Russische ‘rakettentereur’ is het in sommige Oekraïense steden en regio’s noodzakelijk om de stroomlevering te beperken om het stroomnet stabiel te houden.” Vooral tijdens de piekuren ’s avonds moet elektriciteit bespaard worden om overbelasting te vermijden.

Voorts gaf de Oekraïense president geen nieuwe informatie over de ontwikkelingen aan het front, al erkende hij wel zware gevechten rond de steden Bachmoet en Soledar in de oostelijke regio Donetsk. Daar zijn de Russische troepen in het offensief.