Peggy (50) geeft overvaller kniestoot: “Ik weet niet waar ik hem geraakt heb, maar hij wankelde”

Een overvaller moest zaterdag rond 23.30u in het zand bijten toen hij een vrouw op haar oprit in de Liersebaan in Zandhoven wou overvallen. Peggy (50) liet zich niet doen en kon de in het donker geklede man die het op haar handtas gemunt had afschudden met een kniestoot. Ze wil iedereen verwittigen om alert te zijn.

Peggy was zaterdagavond nog iets met haar dochter in Lier gaan drinken toen ze rond 23.30u alleen haar wagen parkeerde op haar oprit in de Liersebaan. Ze woont in het stuk waar het Zandhofje is. “Een rustige buurt dus waar je niet zoiets verwacht”, zegt ze een dag later. “Toen ik mijn straat indraaide, had ik wel wat volk in het donker gekleed op de bank zien zitten aan de vroegere schoenwinkel Coppé. Dat gebeurt wel meer. In mijn straat zag ik nog een gast in het zwart gekleed lopen.”

Peggy parkeerde op haar oprit. “Ik heb altijd de gewoonte al mijn huissleutels uit mijn handtas te nemen in mijn auto. Toen ik achter mijn auto door richting mijn deur liep, begon ineens iemand aan mijn handtas te rukken. Hij sleurde mij helemaal mee. De persoon was in het zwart gekleed, met een zwarte pet en een hoodie. Ik zou zijn gezicht niet meer kunnen herkennen.”

Peggy reageerde op adrenaline. Ze volgde geen verdedigingssport, “maar ik heb altijd gehoord dat je zo hoog mogelijk moet proberen te stampen met de knie, wat ik dan ook gedaan heb. Ik weet niet waar ik hem geraakt heb, maar hij begon te wankelen en heeft mij nog verder meegetrokken richting geparkeerde auto’s bij mijn buur. Hij bleef sleuren aan mijn ‘sjakos’, maar ik ben ook blijven trekken en op een gegeven moment is hij gevallen.”

Peggy spurtte naar binnen, draaide de deur in het slot en stuurde een bericht naar haar zoon. “Daarna ben ik pas beginnen daveren. Mijn zoon is direct gekomen, heef met de auto een blokje om gereden en heeft dan iemand in het donker gekleed zien lopen. Hij begon te rennen toen mijn zoon hem benaderde. Op een gegeven moment is hij in het steegje naast de Argentabank gelopen waar mijn zoon hem is kwijtgeraakt.”

Peggy beseft dat ze geluk heeft gehad. “Het was geen brede, grote man, eerder een magere”, zegt ze. Omdat het weekend was, deed ze nog geen aangifte bij de politie. “Misschien maak ik maandag een afspraak, maar de politie zal waarschijnlijk weinig kunnen doen. Mijn buur heeft een cameraatje aan zijn deurbel, maar we staan net buiten beeld. Ik wil in ieder geval iedereen verwittigen voorzichtig te zijn als je ’s avonds uitstapt.” kma