Vrouw (44) zwaargewond nadat ze verkeersborden, verlichtingspaal en twee gevels ramt

Zondagmorgen rond 4.30 uur is een 44-jarige vrouw uit Borgloon zwaargewond geraakt bij een crash met haar auto in Vreren (Tongeren). Ze reed met een hoge snelheid verkeersborden en een verlichtingspaal om, botste tegen een woning en reed uiteindelijk door de gevel van een ander huis. Ze moest bevrijd worden door de brandweer.

Meerdere buurtbewoners van de Luikersteenweg in Vreren werden zondagmorgen omstreeks 4.30 uur uit hun slaap gewekt door een enorme knal. De bestuurster van een BMW kwam van Luik en had ter hoogte van de verbeteringswerken aan de gewestweg N20 de controle over het stuur verloren. Met een hoge snelheid ramde ze diverse verkeersborden en een verlichtingspaal en botste ze tegen een hoekgevel op het kruispunt met de Holleweg. Uiteindelijk kwam ze tot stilstand aan de overkant van de straat, waar ze door een gevel reed.

“De ravage was enorm. Verkeersborden lagen her en der en een verlichtingspaal werd nagenoeg van de grond weggemaaid en meegesleurd naar de overkant van de straat”, vertellen ontdane buurtbewoners. De wagen van de 44-jarige dame was herleid tot een hoopje schroot. “Zijzelf zat klem achter het stuur, maar was bij bewustzijn. Ze vertelde dat ze geen pijn had en op weg was van Luik naar haar huis in Borgloon. Maar ze was overduidelijk in de war en in shock”, zegt een toegesnelde buurvrouw.

De vrouw botste eerst tegen de eerste woning en sleurde een verlichtingspaal mee. — © eva

© 112MeldingenLimburg

Bevrijding

De verwittigde hulpdiensten waren vrij snel ter plaatse. De brandweer Zuid-West Limburg had een hele tijd nodig om het dak van de BMW te verwijderen en kon met moeite het slachtoffer bevrijden. Ze werd met de ziekenwagen afgevoerd naar het traumacentrum in Luik, waarna de totaal verhakkelde wagen door een takeldienst weggesleept werd. Na het opruimen van de ravage moest de zwaar beschadigde gevel gestut worden. Eddy Vandoren