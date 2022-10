Opnieuw explosies in Kiev, volgens regering door “kamikazedrones”

Het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev is maandagochtend opnieuw opgeschrikt door explosies. Het luchtalarm luidt en de mensen moeten zich in veiligheid brengen, zegt burgemeester Vitali Klitsjko. Volgens de Oekraïense overheid werd de stad aangevallen door “kamikazedrones”.

Er waren tussen 6.30 uur en 7.00 uur plaatselijke tijd (5.30 uur en 6.00 uur Belgische tijd) drie explosies te horen in een residentiële wijk. Volgens journalisten was er in de hemel een vuurbal te zien, wat erop kan wijzen dat de Oekraïense luchtafweer actief was. Het is nog niet duidelijk of er gewonden vielen.

Andriy Yermak, de kabinetschef van de Oekraïense president Volodimir Zelenski; zei maandagochtend dat Kiev het doelwit werd van “aanvallen met kamikazedrones”. “De Russen denken dat dit zal helpen, maar het toont hun wanhoop”, aldus Yermak. Eerder werd door journalisten in de stad al gemeld dat voor de inslagen het geluid van dat van een grasmaaier te horen was, waardoor vermoed werd dat de ontploffingen het gevolg waren van de inzet van drones.

Vergelding

De explosies komen er een week na verschillende Russische bombardementen op Kiev en andere steden, waarbij minstens 19 doden en 105 gewonden vielen. Het ging om de zwaarste bombardementen in maanden, volgens de Russische president Vladimir Poetin een vergelding voor “het bombardement” op de brug naar het schiereiland Krim.

Poetin zei vrijdag tevreden te zijn over de aanvallen, maar dat nog niet alle doelwitten geraakt waren. Toch zei hij dat grote bombardementen op Kiev niet meteen weer nodig waren.