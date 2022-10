Ex-Club Brugge coach Alfred Schreuder raast tegen media na 7-1-zege met Ajax: “Ik ben er klaar mee. Ik houd mijn mond niet meer”

Alfred Schreuder en Ajax wonnen afgelopen weekend met 7-1 van Excelsior en blijven zo op kop in de Eredivisie. Een welkome monsterzege na de vele kritiek door de zware nederlagen in de Champions League. Schreuder, die vorig seizoen kampioen werd met Club Brugge, liep op zijn persconferentie achteraf helemaal leeg.

“Ik heb afgelopen week weer een raar artikel gelezen, dat Brian Brobbey zit weg te rotten op de bank. Dat heb je totaal geen verstand van de zaak”, begon Schreuder fel. “Van de tien competitiewedstrijden heeft hij er zes in de basis gestart en is in bijna alle andere ingevallen. In de Champions League is hij in alle wedstrijden ingevallen. Dan ben je stemming aan het maken. Dat is onacceptabel. Ik bepaal wie er speelt en niemand anders.”

“Mijn zaakwaarnemer zou geholpen hebben bij transfers. Dat klopt. Veel mensen hebben geholpen. Weet je waarom? Overmars is weg. Hij heeft dat gedaan voor Ajax. Ik ben geïrriteerd ja. Als mensen denken dat ik een softie ben, dan hebben ze nooit bij mij in de kleedkamer gezeten. Er zijn elf spelers weggegaan. Op drie maanden bouw je geen elftal. Ga je trainersdiploma’s halen en er zelf aan staan in plaats van onzin te verkondigen op tv. Ik ben er klaar mee. Ik houd mijn mond niet meer.”