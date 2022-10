“Koning Charles gaat 12 racepaarden van de Queen verkopen”

Charles zou de werking van de racestal van de Queen, een notoir paardenliefhebber, drastisch willen inperken. Koningin Elizabeth was bij haar overlijden eigenares van 37 racepaarden, deze verkoop betreft dus bijna een derde van de volledige stal. Er zouden later nog meer paarden verkocht worden.

Volgens een bron bij de stal, die zich bevindt op het terrein van het paleis van Sandringham, is er sprake van “het opdoeken van de fokoperatie in de komende drie jaar, tot er geen commerciële activiteiten meer zijn. De Royal Stud zou dan een museum worden. Het zou bijzonder spijtig zijn.”

Een bron in het koninklijk paleis heeft bevestigd dat Charles het grote aantal paarden in de stal wil terugschroeven, maar benadrukt dat “de band tussen de familie en de racepaardenindustrie zal blijven bestaan”. “Men wil de tradities behouden, maar niet op dezelfde schaal als onder Hare Majesteit die zo’n passie had voor deze dieren.”