PS-voorzitter Paul Magnette is het beu: “Regering moet stoppen met onderhandelen met Engie, ze spelen met onze voeten”

Paul Magnette is van mening dat de federale regering niet langer moet onderhandelen met Engie over eventuele overwinstbelastingen en het langer openhouden van kerncentrales. “Ze spelen met de voeten van de regering”, aldus de PS-voorzitter bij LN24. “Die moet nu gewoon tegen Engie zeggen: ‘Nu wordt u gedwongen om energie te produceren, in naam van de voorzieningszekerheid’.”

Op 18 maart raakte de federale regering het eens over de verlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 na 2025, waarna premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten onderhandelingen opstartten met Engie. Dat zijn complexe gesprekken, omdat de Franse energiegroep herhaaldelijk had aangekondigd dat de nodige tijd voor een verlenging overschreden was. In juli raakten beide partijen het eens over een kader, dat tegen het eind van het jaar tot een akkoord moet leiden.

Intussen zijn de energieprijzen geëxplodeerd, en realiseert Engie “overwinsten” die de regering wil belasten. “Maar die onderhandelingen hebben lang genoeg geduurd”, aldus Magnette nu. “We moeten stoppen met onderhandelen. Ze spelen met de voeten van de regering. Dat is al maanden en maanden aan de gang. De regering heeft de mogelijkheid en moet tegen Engie zeggen: ‘Nu wordt u gedwongen om energie te produceren, in naam van de voorzieningszekerheid’. Of dat juridisch wel kan? Dat kan zeker, want de energievoorzieningszekerheid is een nationale noodzaak, we moeten die kunnen opleggen. Dan kopen we elektriciteit van Engie tegen een prijs die is vastgesteld door de overheid, een prijs die veel lager is dan de marktprijs. Dat zal het mogelijk maken om de rekening voor burgers sterk te doen dalen.”

Over het langer openhouden van kerncentrales, zei Magnette dat “we moeten bekijken wat er nodig is om onze energievoorzieningszekerheid te waarborgen. De PS staat voor alles open. Maar belangrijker is onder welke voorwaarden we dat doen. Ik zal altijd weigeren om de levensduur van de kerncentrales te verlengen, als de winst naar Engie en Electrabel gaat.” Volgens Magnette moet Engie ook zelf instaan voor de financiering van de verwerking van kernafval. “En aan niemand anders.”