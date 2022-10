Acht doden bij brand in Iraanse gevangenis

Bij de brand zaterdagavond in de Evin-gevangenis in Teheran zijn acht gedetineerden om het leven gekomen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de Iraanse justitie.

In een vorige balans was sprake van vier dodelijke slachtoffers. Er waren ook 61 gewonden, van wie vier zwaargewond. “Vier gewonden zijn overleden in het ziekenhuis, wat de balans op acht doden brengt”, zegt Mizan Online, de website van justitie in Iran. Alle dodelijke slachtoffers waren veroordeeld voor diefstal, klinkt het.

Het vuur brak zaterdag uit, volgens het Iraanse regime na muiterij in de gevangenis. Dat kon echter niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Ooggetuigen maakten melding van meerdere explosies.

In de Evin-gevangenis houdt het Iraanse regime politieke gevangenen opgesloten, net als demonstranten die de afgelopen weken deelnamen aan de massale protesten in Iran. Mogelijk zitten ook de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele en de Zweeds-Iraanse VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali in Evin.