Kylian Mbappé reageert op geruchten over vertrekwens: “Ik was even gechoqueerd als iedereen”

Mbappé heeft een einde gemaakt aan de geruchten die voor een woelige week zorgden bij de Parijse club. Uit ontevredenheid omdat voorzitter Nasser Al-Khelaïfi beloften over de sportieve uitbouw van de club niet zou zijn nagekomen, zou hij een vertrek willen forceren in januari. “Ik heb nooit om een vertrek gevraagd in januari”, aldus Mbappé. “Ik ben heel gelukkig. Ik ben niet van ver en niet van dichtbij betrokken bij dat nieuws. Ik was even gechoqueerd als iedereen. Ik was aan een siësta bezig en mijn ouders waren op de wedstrijd van mijn broertje. Niemand uit mijn omgeving was erbij toen het nieuws naar buiten werd gebracht. Het kwam uit de lucht gevallen. Maar ik moet er mee leven. Ik ben een voetballer en als ik me te veel inlaat met dat soort dingen, dan vermoei ik mij. Als je bij PSG voetbalt, weet je waar je aan begint. Je weet dat er goede en minder goede dingen bij horen.”

Mbappé werd nog gevraagd naar zijn relatie met voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en of hij vindt dat die aan zijn beloften heeft gehouden over het sportieve project van de club. Daarom antwoordde Mbappé ontwijkend.

“Ik heb hem niet gezien, enkel kort voor de wedstrijd. Hij heeft ons succes gewenst. En we hebben gewonnen.”