Nieuwe Britse minister van Financiën stelt al aangepaste budgettaire maatregelen voor “om marken te kalmeren”

De nieuwe Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, gaat maandag al enkele maatregelen voorstellen van zijn budgettaire plannen voor de middellange termijn. Doel is de markten geruststellen nadat die na eerdere aankondigingen in zwaar weer verkeren. De volledige plannen zullen zoals gepland voorgesteld worden op 31 oktober.

De nieuwe minister van Financiën, die vrijdag benoemd werd, zal ook “een verklaring afleggen voor het House of Commons” maandagnamiddag, zegt het ministerie van Financiën in een persbericht. De aankondigingen komen er na “de verklaringen van de premier vrijdag en de besprekingen die ze afgelopen weekend had met de minister van Financiën, om zich ervan te vergewissen dat openbare financiën die houdbaar zijn op lange termijn de economische groei ondersteunen”, luidt het in het persbericht.

LEES OOK. Is het einde van Liz Truss nabij? Tories smeden nu al complotten om hun ‘zombiepremier’ te dumpen (+)

Jeremy Hunt zal vervolgens op 31 oktober, zoals gepland, de budgettaire plannen voor de middellange termijn voorstellen en de economische vooruitzichten van het Office for Budgetary Responsibility, het onafhankelijk orgaan dat de overheidsfinanciën doorlicht. Om de markten te overtuigen dat de monetaire en budgettaire politiek van het Verenigd Koninkrijk op één lijn zitten, ontmoette de minister van Financiën zondagavond al de gouverneur van de Bank of England en de topman van het schuldagentschap “om hen op de hoogte houden van die plannen”.

Nadat de vorige minister van Financiën Kwasi Kwarteng zijn budgettaire maatregelen had voorgesteld, ontstond er paniek op de markten. Premier Liz Truss ontsloeg daarop Kwarteng, maar ze is zelf ook politiek verzwakt sinds het debacle. De maatregelen, van een kolossale omvang maar niet-gefinancierd, lieten het pond kelderen en de staatsschuld oplopen. Bedoeling was om de energiefacturen betaalbaar te houden en de belastingen te verlagen voor vooral de rijkste bevolkingslaag.