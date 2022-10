Europese Unie leggen sancties op aan Iran wegens neerslaan van protesten

De Iraanse protestbeweging begon een maand geleden, na de dood van de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in het ziekenhuis. Ze was gearresteerd omdat ze de strenge kledingvoorschriften in Iran niet correct zou hebben nageleefd. De Iraanse veiligheidsdiensten traden de voorbije weken bijzonder hard op tegen de actievoerders. Al vele tientallen Iraniërs kwamen om het leven, onder wie ook kinderen.

Naar aanleiding van dat geweld heeft de Europese Unie nu sancties aangenomen tegen enkele personen en entiteiten die verantwoordelijk worden geacht voor wat als mensenrechtenschendingen wordt beschouwd. Het is de Zweedse minister Linde die de beslissing bekendmaakte, maar het is nog niet bekend wie precies geviseerd wordt door de sancties. Voor de start van de vergadering in Luxemburg zei de Belgische buitenlandminister Hadja Lahbib alvast dat 11 personen en 4 entiteiten op de Europese sanctielijst zouden worden geplaatst. Het betekent concreet dat hun tegoeden in de EU worden bevroren en dat de betrokkenen ook Europa niet meer mogen inreizen.

De buitenlandministers bespreken ook de berichten dat Rusland Iraanse drones inzet in de oorlog in Oekraïne. Hoge vertegenwoordiger Josep Borrell, die de vergadering voorzit, merkte maandagochtend op dat het Iraanse regime die betrokkenheid ontkent, maar wil onder meer van de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Kuleba horen wat hij over de kwestie te zeggen heeft.