Sobere Neymar terug in Barcelona voor fraudeproces

De Braziliaanse aanvaller van PSG, Neymar, is vandaag in Barcelona, waar hij tussen 2013 en 2017 voetbalde. Het is geen feestelijke terugkeer, want Neymar moet er samen met onder meer zijn vader getuigen op een fraudeproces waarvoor hij een celstraf riskeert. De flamboyante Neymar was voor de gelegenheid erg sober gekleed.