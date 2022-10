Kanye West koopt Twitter-alternatief Parler: “Ook als conservatieven moeten we het recht hebben om ons uit te drukken”

De Amerikaanse rapper Kanye West neemt het sociale medium Parler over van moederbedrijf Parlement Technologies. Hoeveel hij neertelt, is niet bekend.

Parler profileert zich als een sociaal netwerk dat inzet op vrije meningsuiting en bescherming van gebruikersrechten. De dienst won vooral aan populariteit onder mensen met extreemrechts gedachtegoed in de Verenigde Staten, toen Facebook en Twitter strenger begonnen te modereren. “De voorgestelde overname zal Parler een toekomstige rol garanderen bij het creëren van een niet te cancelen ecosysteem waar alle stemmen welkom zijn”, laat het platform weten.

“In een wereld waarin conservatieve meningen als controversieel worden beschouwd, moeten we ervoor zorgen dat we het recht hebben om onszelf uit te drukken”, zegt Kanye West in een verklaring. De rapper kreeg recent te maken met beperkingen van grote sociale netwerken voor het schenden van hun beleid. Zo verwijderden Twitter en Instagram vorige week nog berichten die als antisemitisch werden beschouwd.

Ook Parler zelf kreeg overigens al te maken met tegenkanting van techbedrijven. Zowel Google als Apple haalde het platform tijdelijk uit zijn appwinkel in januari 2021 voor beleidsschendingen na de bestorming van het Capitool in de VS.

De CEO van Parlement Technlogies, George Farmer, noemt Kanye West een voorvechter “in de strijd voor vrije meningsuiting” en heeft het over een “grensverleggende” deal. “Parlement zal vereerd zijn hem te helpen om zijn doelen te bereiken”, luidt het. Details over de transactie zijn niet bekendgemaakt. De deal zou nog dit jaar rond moeten raken, klinkt het wel.