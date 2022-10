Karim Benzema en Thibaut Courtois vliegen samen in privéjet naar Parijs voor Ballon d’Or, ook Mishel Gerzig heeft er zin in: “Gooood morning”

Real Madrid-spits Karim Benzema is torenhoog favoriet om vanavond de Ballon d’Or te winnen, de prijs voor de beste voetballer van de wereld in 2022. Maar ook Rode Duivel Thibaut Courtois, Benzema’s ploegmakker bij Real Madrid, prijkt op de lijst van dertig genomineerden en is topfavoriet voor de Lev Yashin trofee voor beste doelman. Hij zal samen met Benzema in een privéjet naar Parijs vliegen om het gala live bij te wonen. De familie De Bruyne reist vanuit Manchester naar de Franse hoofdstad, ook in een privéjet.