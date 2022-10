Bayern München speelt Leroy Sané kwijt met dijblessure

Sané moest zondagavond in de competitiewedstrijd tegen Freiburg een kwartier voor tijd naar de kant. Met een goal en twee assists had hij een ruim aandeel in de 5-0 zege.

Volgens Bayern heeft de 26-jarige winger een scheurtje in de linkerdij. Hoelang de Duitse international buiten strijd is, valt af te wachten.

Met tien goals en zes assists in zestien wedstrijden is Sané dit seizoen opnieuw erg belangrijk voor Bayern. Vorig seizoen beëindigde de ex-speler van Manchester City met veertien goals en vijftien assists (in 45 matchen) achter zijn naam.

Kampioen Bayern volgt in de Bundesliga met 19 op 30 op vier punten van leider Union Berlijn. In de Champions League zijn de Duitsers met 12 op 12 al zeker van de achtste finales. (belga)