KV Oostende trekt met gitzwarte cijfers naar Antwerp: “Pijnlijk als je strijdt om je vel te redden”

Een pak rammel in aanloop naar een moeilijke midweek op Antwerp en een cruciale kraker tegen Zulte Waregem: er steekt stilaan een crisisfeertje op bij KV Oostende. Terwijl andere kelderploegen punten pakken, blijven de Kustboys ter plaatse trappelen. Eén punt: dat is de marge die nog overblijft op de degradatieplaatsen. “Iedereen moet in de spiegel kijken.”

De cijfers ogen gitzwart voor KV Oostende. Op drie na laatste, net boven de degradatieplaatsen. Eén zege in negen wedstrijden, twee op twaalf, en alle bonus op de gevarenzone kwijt. Union duwde KVO zondag nog eens met de neus op de feiten: jawel, Oostende wacht een seizoentje vechten tegen de degradatie. Meer dan ooit wordt dit een cruciale week, met een verplaatsing naar Antwerp én een kelderkraker tegen Zulte Waregem zondagavond. “Maar over die wedstrijden wil ik nog niet te veel zeggen na wat er tegen Union is gebeurd”, aldus coach Yves Vanderhaeghe. Hij schaamde zich voor de prestatie van zijn ploeg. “Ieder schot op doel ging binnen. Wij zijn aan het strijden om ons vel te redden en dan is zo’n wedstrijd erg pijnlijk.”

Wat wordt dat donderdag, op de Bosuil? Tegen een coleider die in zijn eer gekrenkt is na eveneens een moeilijke zondag. Antwerp zal de rug willen rechten en ziet Oostende als kanonnenvlees. “We moeten terug naar de basis”, zucht Indy Boonen, die voor de tweede keer dit seizoen mocht invallen. “Het was gewoon onacceptabel: iedereen moet in de spiegel kijken. Als de halve ploeg het kopje laat hangen, vallen er natuurlijk gaten en loopt Union eenvoudig over ons heen. Er zat helemaal niets in.” Boonen deed nog een opvallende vaststelling: de Brusselaars hadden midweek nog Europees gespeeld, maar leken veel frisser en gemotiveerder. “Het leek wel alsof wij op donderdag nog een zware match hadden gespeeld”, haalde hij de schouders op.

Grootste nederlaag als coach

Wat nu, Oostende? Op afwezigen kunnen ze het aan zee niet steken. Op kwaliteitsgebrek des te meer. Vanderhaeghe moet opnieuw strijd in zijn ploeg pompen, want deze situatie draai je niet om in een paar weken of met één zege. Zouden analisten dan toch gelijk krijgen? Is KV Oostende een gedoodverfde degradatiekandidaat, ondanks die positieve seizoensstart? Want die is nu helemaal weg. “Ik hoop dat we zondagavond allemaal wat kunnen slapen, en dan opnieuw met positiviteit de trip naar Antwerp kunnen voorbereiden. Ik voelde mij een beetje in de steek gelaten door de groep”, zegt Vanderhaeghe. “Dit was mijn grootste nederlaag als coach. Er zat geen leven in deze groep: iedereen liet zich zomaar doen. Natuurlijk voel ik mij verantwoordelijk, maar mijn spelers uitkafferen ga ik niet doen. Daar komen we geen stap verder mee. Reageren: dat is nu het enige wat telt.”

Een onverhoopt punt donderdag zou alvast deugd doen, zeker in aanloop met de match tegen Essevee op zondag. Want daar bulken ze weer van vertrouwen na de derbywinst in Kortrijk. En dat terwijl de moraal bij KVO even rond het vriespunt zit. “We moeten nu niet te veel praten. Laat ons vooral maar reageren”, besloot Vanderhaeghe.