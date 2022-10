Afbraak gestart van panden die getroffen werden door gasexplosie: “Ze vielen als een kaartenhuisje in elkaar”

Twee uur: zo lang was er nodig om het hele gebouw op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat tegen de vlakte te werken. “Het gebouw was erg instabiel”, klinkt het bij de Günther Pil, ploegbaas van bouwbedrijf Verhelst, dat instaat voor de afbraakwerken. “We zijn achteraan begonnen en delen van het gebouw vielen als een kaartenhuisje in elkaar. Het was dan ook het zwaarst getroffen gebouw in de hele straat. Bij de andere gebouwen gaat het vooral om glasschade en hier en daar barsten.”

Wonen op hotel

Gebouwen die na controle voldoende stabiel bevonden, werden kregen een groene sticker opgeplakt. Daar mochten de bewoners ondertussen hun persoonlijke spullen uithalen. Er terug gaan wonen lukt nog niet, in de meeste gebouwen zijn immers geen ramen meer aanwezig. Ook daar is de ravage groot.

Chantal woont boven Lizette – de tegenhanger van Lucien – vlak naast het getroffen pand en woont sinds de ramp op hotel. “Voorlopig nog zeker tot vrijdag”, zegt ze. (Lees verder onder de foto)

De afbraakwerken startten om 7.30 uur. Er was amper 2 uur nodig om het hele gebouw tegen de vlakte te werken. — © Jeffrey Roos

“Ik mag in principe naar huis, maar krijg zelfs mijn voordeur niet open. Er is veel schade. Zo zijn mijn ramen naar binnen gedrukt en ligt de terrasdeur bovenop mijn salontafel. Gewoon eruit geblazen door de ontploffing. Mijn appartementje is niet onbewoonbaar verklaard, maar vertoont toch een grote barst in een van de kamers. Ik vul mijn dagen met bellen en door de straten lopen. Een hele dag in mijn hotelkamer zitten, daar heb ik niets aan. Ik vertoef vooral in de buurt van mijn appartement. Ik wacht nu nog op de experts om te bekijken of het voldoende veilig is en dan wordt het een kwestie van de schade herstellen.” (Lees verder onder de foto)

Het appartement van Chantal bevindt zich op de eerste verdieping van dit gebouw. — © Jeffrey Roos

Vermoedelijk ontstond de vonk die aanleiding gegeven heeft tot de ontploffing in het zwaarst getroffen gebouw, maar daar is voorlopig nog geen duidelijkheid over. Bij Lucien waren verschillende personen met een beperking aan de slag. De inclusieve lunchbar Lizette, vlak naast de deur, stapte afgelopen zomer nog op een ludieke wijze in het huwelijksbootje met tegenhanger Lucien. Het werd een groot feest.

Lizette opende ruim twee jaar geleden de deuren met veel toeters en bellen. Niet veel later werd Oostende wakker met de boodschap: Lizette heeft een lief. Het was het begin van iets moois. Dat lief was immers Lucien. Door de ontploffing kwam op catastrofale wijze een einde aan de romance tussen beide inclusieve projecten. Vzw Duinhelm, de bezieler van beide projecten, wenst voorlopig niet te reageren.

Water weer drinkbaar

Maandag werd een tweede staal genomen van het water. De bewoners uit de buurt zitten al sinds de explosie met water dat niet drinkbaar was. “Dat staal werd maandag onderzocht en ondertussen goed bevonden”, duidt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Dat betekent dat het water weer drinkbaar is.”

Over wie nu precies een fout heeft gemaakt of wat de oorzaak kan zijn, wil de burgemeester nog geen uitspraken doen. “Dat is niet aan mij om dat te doen”, zegt de burgemeester. “Onze taak is om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt. Wie de fout gemaakt heeft, moet uitgemaakt worden door experten die het onderzoek voeren en door de verzekering.”