Schoten gelost bij wilde achtervolging in Wondelgem: dief reed zich vast in wegenwerken

Een achtervolging van een gestolen auto aan de kust is zondag geëindigd in Wondelgem. De politie kon de bestuurder oppakken, maar dat verliep niet zonder slag of stoot: er werden zelfs twee waarschuwingsschoten gelost.

Een 27-jarige man stal zondag in Middelkerke een auto en sloeg daarna op de vlucht. Het voertuig kon via ANPR-camera’s gelokaliseerd worden. Een ploeg van PZ Assenede-Evergem kreeg de gestolen wagen enkele uren later in het vizier op de R4 en zette daarop de achtervolging in.

De bestuurder raasde richting de Evergemsesteenweg. Maar wat de man duidelijk niet wist, is dat de drukke steenweg in Wondelgem de komende jaar twee wordt heraangelegd en momenteel een werf is. De bestuurder reed zich vast in de werken, waarna de politie hem kon klemrijden.

Twee schoten

De agenten maanden de bestuurder aan uit te stappen, maar de twintiger bleef zich hardnekkig verzetten en probeerde nog met het voertuig te ontkomen. “De agenten vuurden hierop twee waarschuwingsschoten af, waarna de verdachte kon gevat worden”, laat het parket weten.

De bestuurder blijkt een 27-jarige man zonder gekende woonplaatst zijn. De man wordt maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent waar het parket zijn aanhouding zal vragen. Er raakte niemand gewond bij het incident.