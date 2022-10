K-popsterren van wereldberoemde groep BTS gaan dan toch legerdienst vervullen

De militaire dienstplicht in Zuid-Korea is vrij lang en duurt 18 tot 21 maanden, afhankelijk van het onderdeel waarin men ondergebracht wordt.

De aankondiging van het label kwam vier maanden nadat Jin, RM, J-Hope, Jimin, Jungkook, Suga en V de verrassende aankondiging hadden gedaan dat ze een pauze inlassen als groep en zich voorlopig richten op soloprojecten. Dit zorgde voor irritatie bij de fans van K-pop’s meest succesvolle muziekformatie. Later weerlegde BTS de geruchten over een breuk. Afgelopen zaterdag trad de band op voor meer dan 50.000 fans in een stadion in Busan.

Over de vraag of BTS-leden hun militaire dienstplicht moeten vervullen of een vrijstelling moeten krijgen, wordt in Zuid-Korea al lang gedebatteerd.

In de regel kunnen succesvolle atleten of vertolkers van klassieke muziek worden vrijgesteld van militaire dienst. Dit geldt niet voor popsterren. De leden van BTS hebben echter geprofiteerd van een wijziging van de dienstplichtwet die entertainmentsterren toestaat hun oproeping uit te stellen tot de leeftijd van 30 jaar, onder bepaalde omstandigheden.