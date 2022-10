Wéér 90 minuten op de bank, maar Eden Hazard leefde wel volop mee tijdens gewonnen Clásico van Real Madrid

Geen Belgen tijdens El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona (3-1) zondagnamiddag. Thibaut Courtois ontbrak met een blessure, Eden Hazard moest alweer 90 minuten toekijken vanop de bank. Maar het is en blijft een absolute topwedstrijd en dus leefde ook bankzitter Hazard volop mee. Een camera die de volledige wedstrijd op de Rode Duivel gericht stond bracht in beeld hoe Hazard meeleefde en juichte bij de drie doelpunten van Real.

De beelden:

Eden Hazard mocht dit seizoen nog maar 98 minuten meespelen in de competitie bij Real Madrid. Op 11 september mocht hij voor de eerste en enige keer starten dit seizoen in de competitiewedstrijd tegen Mallorca. Net voor het uur werd Hazard naar de kant gehaald. Sindsdien zit de Rode Duivel al vier competitiewedstrijden op rij aan de bank gekluisterd.

De invalbeurt van Hazard in de Champions League tegen Celtic was zijn beste wedstrijd dit seizoen. Hij scoorde en deelde een assist uit nadat hij na een halfuur mocht invallen voor de geblesseerde Karim Benzema. Vorige week liet Ancelotti onze landgenoot wel nog eens starten in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk, maar na 57 minuten werd hij ook alweer gewisseld.