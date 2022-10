Tv-journaliste die wereld rondging met protest tijdens nieuwsuitzending gevlucht uit Rusland

De Russische journaliste Marina Ovsjannikova, die onder huisarrest stond nadat ze kritiek had geuit op de Russische inval van Oekraïne, heeft samen met haar dochter Rusland verlaten. Dat laat haar advocaat maandag weten. “Ovsjannikova verliet Rusland samen met haar dochter, een paar uur nadat ze haar appartement had verlaten waar ze onder huisarrest stond”, zegt Dmitri Zakhvatov. Moeder en dochter bevinden zich in Europa.