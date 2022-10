Kan ik weigeren mijn torenhoge voorschotfactuur te betalen? En wat als je je energieleverancier niet aan de lijn krijgt?

Verhalen over gezinnen die gigantische voorschotfacturen in de bus krijgen zijn alomtegenwoordig. En in Brussel ging maandag ook de nationale actie ‘Wij betalen niet’ van start die mensen verenigt die hun energiefactuur niet willen of kunnen betalen. Maar mag je zo’n torenhoge voorschotfactuur weigeren? En hoe doe je dat wanneer je je energieleverancier niet aan de lijn krijgt?