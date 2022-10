Ook onderzoek in Berlijn naar Duitse consul die verdacht wordt van moord op Belgische echtgenoot in Brazilië

Het openbaar minister in Berlijn voert een onderzoek in de zaak van een Duitse verdachte van de moord op zijn Belgische echtgenoot in Brazilië. Dat meldt een woordvoerder maandag. Volgens de woordvoerder wordt nu geprobeerd om de benodigde documenten uit Brazilië te verkrijgen, via de wederzijdse rechtshulp.

De Duitse consul wordt ervan verdacht zijn Belgische echtgenoot op 5 augustus te hebben omgebracht in Rio de Janeiro. De 60-jarige had gezegd dat zijn man na een ruzie onder invloed van alcohol en geneesmiddelen ten val kwam. De politie twijfelt echter aan die verklaringen. In de woningen zijn immers bloedsporen vastgesteld.

De consul zat sinds 6 augustus in voorhechtenis, maar kwam later vrij nadat de openbare aanklager de termijn zou hebben laten verstrijken om een strafprocedure op te starten, wat het parket betwist. Zijn paspoort werd niet afgenomen. De verdachte is naar Duitsland teruggekeerd.

Het parket in Rio klaagde de man aan voor moord en eiste zijn aanhouding, wat door een rechtbank in de Braziliaanse stad is toegestaan. Volgens de Braziliaanse media vormden de Duitser en de Belg al 23 jaar een stel, en woonden ze al vier jaar in Rio.