Zes maanden gevangenis gevorderd voor Steve Bannon, gewezen raadgever van Trump

In de Verenigde Staten hebben aanklagers een celstraf van zes maanden en een boete van 200.000 dollar gevorderd voor Steve Bannon, de voormalige raadgever van de gewezen Amerikaanse president Donald Trump. Bannon is in juli schuldig bevonden aan obstructie van het onderzoek naar de bestorming van het Capitool in Washington. Een rechter doet vrijdag uitspraak over zijn straf.