Radja Nainggolan betrapt op vapen op de bank, maar dat had hij beter niet voor de camera’s gedaan

Een uur voor de belangrijke match tegen Standard werd Radja Nainggolan gespot door een camera terwijl hij (min of meer) heimelijk een trekje van zijn e-sigaret nam. Antwerp, de club waar Nainggolan voor uitkomt, lijkt maar weinig graten te zien in de zoveelste frats van de ex-Rode Duivel. Ze beschouwen het als een poging om te stoppen met roken. Maar bij Kom op tegen Kanker denkt men daar heel anders over.