Manchester United-aanvaller Mason Greenwood in voorlopige hechtenis na beschuldigingen van seksueel geweld

Manchester United-aanvaller Mason Greenwood (21) is maandag in voorlopige hechtenis genomen op beschuldiging van poging tot verkrachting, dwingend en controlerend gedrag en aanranding met lichamelijk letsel tot gevolg.

De spits werd op 30 januari aangehouden op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn voormalige vriendin, maar hij werd enkele dagen later op borgtocht vrijgelaten. Daar horen voorwaarden bij en die werden afgelopen zaterdag geschonden. Greenwood werd dan opnieuw aangehouden omdat hij contact had gezocht met de desbetreffende vrouw. Maandag verscheen hij voor de rechtbank in Manchester. Hij sprak er enkel om zijn naam, geboortedatum en adres te bevestigen. De rechter besloot later om Greenwood in voorlopige hechtenis te laten nemen. Op 21 november wordt de aanvaller opnieuw in de rechtszaal verwacht.

Sinds zijn aanhouding speelde Greenwood geen enkele wedstrijd meer voor zijn club, waar hij momenteel geschorst is. Ook het partnerschap met sponsor Nike werd opgeschort. Hij werd ook uit het populaire voetbalspel FIFA verwijderd.

Greenwood maakte zijn debuut voor Manchester United in maart 2019 en scoorde 35 doelpunten in 129 wedstrijden. Hij telt één cap voor Engeland. Enkele dagen na zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg in september 2020 overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar hun hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee internationals daarop terug naar huis.