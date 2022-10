Bondsparket wil drie speeldagen schorsing voor Club-verdediger Abakar Sylla na “onbezonnen tackle”

Abakar Sylla was bezig aan een prima partij op Anderlecht, maar in de slotfase ging het licht even uit. De centrale verdediger ging met de voeten vooruit naar de bal, maar raakte ook vol het been van Mario Stroeykens. Scheidsrechter Lawrence Visser trok meteen rood. Een terechte straf, al was Sylla het daar duidelijk niet mee eens. Verongelijkt en woest schopte hij nog wat om zich heen. Het deed wat denken aan zijn ontgoocheling bij zijn wissel tegen Leverkusen, toen hij in de grond stampte en met een tweede gele kaart flirtte. “Daar wil ik met over praten”, zei Carl Hoefkens na die match.

Ook nu zal hij ongetwijfeld met Sylla praten, maar één ding is zeker: hij zal de Ivoriaan even moeten missen. Zeker omdat hij nog een speeldag schorsing met uitstel had staan, van vorig seizoen met de beloften. Het bondsparket kon daardoor maandag geen minnelijke schikking doen, want in dat geval komt een speler meteen voor het Disciplinair Comité. Het deed wel een voorstel: drie speeldagen schorsing, plus één met uitstel. “Het betrof hier duidelijk een onbezonnen tackle die de fysieke integriteit van zijn tegenspeler in het gedrang bracht”, klinkt het.

Afwachten wat er uiteindelijk uit de bus komt, maar de volgende competitieduels staan alvast op de helling: STVV (thuis), Union (uit), KV Oostende (thuis) en AA Gent (uit). Sylla groeide begin dit seizoen, na de verkoop van Nsoki, uit tot een vaste waarde. Hij speelde al elf matchen. Zijn afwezigheid is een kans voor Rode Duivel Dedryck Boyata (31) om zich te tonen.