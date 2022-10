Beelden tonen hoe politie in Kiev ‘kamikazedrones’ uit de lucht probeert te schieten

De politie van Kiev heeft naar eigen zeggen al enkele ‘kamikazedrones’ kunnen neerhalen. Beelden die ze verspreiden via sociale media, tonen hoe ze in de lucht schieten om de tuigen te raken die bommen droppen in de Oekraïense hoofdstad. De drones - van Iraanse makelij - worden ingezet door Rusland als alternatief voor hun peperdure raketten.