Tot vorige week was hij een Russische Belg. Of een Belgische Rus. Maar Stan Melekhin (39) is vandaag enkel nog Belg. Zijn Russisch paspoort ligt sinds vorige week op de ambassade. Boos op Poetin, gedegouteerd van zijn vaderland. “De laatste band met Poetin is doorgeknipt. Wat een opluchting”