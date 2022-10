Straaljager neergestort in woonwijk in Russische Jejsk, niet ver van Oekraïne: zeker al 2 doden en 15 gewonden

Een Russisch jachtvliegtuig is maandagavond neergestort in een woonwijk in Jejsk, niet ver van Oekraïne. De brandstof vatte vuur en zette een flatgebouw van 9 verdiepingen in brand. Er is sprake van minstens twee doden en vijftien gewonden maar dat aantal zou nog fors kunnen oplopen, zo wordt gevreesd.