Opvallende stijging van aantal afpersingszaken met naaktbeelden: “Dat baart ons toch wel zorgen”

Child Focus opende deze zomer opvallend meer dossiers over ‘sextortion’, waarbij iemand afgeperst wordt nadat hij of zij overtuigd werd om naaktfoto’s of -filmpjes van zichzelf door te sturen. Er zijn nu 29 dossiers tegenover 9 in dezelfde periode vorig jaar.

Voor corona lag het aantal klachten dat Child Focus kreeg, rond de vijftig per jaar. In 2020 steeg dat plots naar 88 en vorig jaar tot 91. “Mensen zaten toen thuis en verveelden zich”, zegt Niels Van Paemel van Child Focus.

Opvallend is het groot aantal meldingen deze zomer. “Terwijl we in de zomermaanden doorgaans minder oproepen krijgen, onder meer omdat veel mensen op reis zijn, zien we nu een opvallende stijging van 9 gevallen in de maanden juli/augustus/september 2021 tot 29 klachten in hetzelfde kwartaal dit jaar. “En dat baart ons toch wel zorgen. Een reden voor de forse stijging hebben we nog niet.”

Verwacht wordt dat 2022 een absoluut recordjaar wordt wat klachten rond sextortion betreft. “In de eerste negen maanden van 2021 kwamen we uit op 64 dossiers, nu zitten we al aan 81”, zegt Niels Van Paemel.

Bij sextortion worden jongeren (maar soms ook ouderen zoals Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt in de affaire ‘Eveline’) overtuigd om naaktfoto’s of -filmpjes van zichzelf door te sturen. “Nadien komt de aap uit de mouw en blijkt het niet te gaan over een romantisch gesprekje, maar wordt de jongere in kwestie afgeperst met de pas uitgewisselde beelden. Maken ze geen geld over of sturen ze geen nieuwe (straffere) beelden, dan dreigen de daders om de beelden door te sturen naar vrienden of familie. In ongeveer 60 procent van de gevallen ging het vorig jaar over financiële afpersing”, zegt Selyna Ayuso Ferrandiz van Child Focus.

Opvallend nog: het is de enige vorm van seksueel misbruik waarbij iets meer jongens (55 procent) dan meisjes het slachtoffers worden.