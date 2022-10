Ruim maand na haar aanstelling lijkt positie van Britse premier Truss al onhoudbaar: “Ze zal weg zijn voor Kerst”

De vraag is niet langer meer alleen of, maar steeds meer wanneer de Britse premier Liz Truss zal aftreden. Scoren deed ze nog niet sinds ze de gevallen Boris Johnson opvolgde, maar haar positie is nu echt bijna onhoudbaar. Grote oorzaak? Haar minibegroting die voor grote paniek zorgde over het Kanaal en haar nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt die maandag bijna al haar beslissingen terugdraaide. “Ze zal weg zijn voor Kerst”, klinkt het. Intussen lopen er al weddenschappen over wie haar opvolger wordt.