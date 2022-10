© Rudi De Latter

De prijs van huizen en appartementen in ons land is nog gestegen dit jaar. Maar één specifieke sector begint al serieus de klappen te voelen van de inflatie, de stijgende rente en de economische onzekerheid: de prijs van appartementen aan zee daalt, zéker van nieuwbouw. “Een tweede verblijf aan de kust is een luxeproduct, en dat ligt nu moeilijker”, zegt notaris Bart Van Opstal.