IN BEELD. Schoon volk op de rode loper van de Ballon d’Or 2022: Kevin De Bruyne neemt kinderen mee, Thibaut Courtois met verloofde

De wereldtop van het voetbal blies maandagavond verzamelen in Parijs voor de uitreiking van de Ballon d’Or 2022. Heel wat schoon volk op de rode loper dus. Naast actieve topvoetballers en coaches tekenden ook heel wat ex-winnaars en andere beroemdheden present. Kevin De Bruyne was er met zijn vrouw Michèle Lacroix én de kinderen, Thibaut Courtois nam zijn verloofde Mishel Gerzig mee. Beide Rode Duivels zitten al zeker in de top tien.