Joren Dom eindelijk in de basis bij OHL: “Altijd braaf blijven werken om mijn kans te krijgen”

Vorige week zat hij nog in de tribune. Helemaal op een zijspoor beland, zou je kunnen denken. Maar tegen Racing Genk stond Joren Dom (32) plots in de basis bij OH Leuven, voor het eerst dit seizoen. De kans dat hij vanavond tegen Eupen opnieuw start, is groot.

Toen hij deze zomer transfervrij overkwam van Beerschot, waar hij een van de sterkhouders was, gold Joren Dom als een belangrijke aanwinst voor OH Leuven. Marc Brys was meteen vol lof over de rechtsachter, die voor twee seizoenen tekende aan Den Dreef. Alleen stuitte Dom al snel op concurrentie die beter was. De kern van Brys is nu eenmaal sterk dit seizoen, en de Leuvenaars scoorden zodanig goed dat er weinig reden was om aan de ploeg te sleutelen.

Op de rechterwingback in de Leuvense 3-4-3 is er Mousa Tamari, die een pakje kwieker en dreigender is dan Dom. Als rechtse pion in de driemansdefensie heb je Louis Patris, die de afgelopen maanden volledig ontbolsterde en bovendien al vijf assists gaf. Dom belandde dus op de bank, maar mocht de negen eerste speeldagen wel telkens zonder uitzondering invallen. De twee daaropvolgende wedstrijden, tegen Union en Zulte Waregem, viel hij echter naast de selectie. Beetje pijnlijk, toch.

Dom kent zijn kwaliteiten – maar ook zijn gebreken – en morde niet over de keuzes van Brys. “Dat is voor mij geen issue geweest”, zegt hij nu. “De afgelopen maanden heb ik mij altijd zo goed mogelijk proberen klaar te houden, want ik wist dat mijn kans zou komen. Ik schik mij naar het ploegbelang en besef welke enorme kwaliteit er in deze kern aanwezig is. Ik ben altijd braaf blijven werken om mijn kansen te krijgen.”

De kans waar Dom op wachtte, is er nu gekomen. Patris is oververmoeid en krijgt even rust. De Antwerpenaar nam de kans in dank aan. “Zeker ben je pas als je je naam op het blad ziet staan, maar ik was er wel blij mee en ik hoop dat er nog wat volgen.” Die kans is reëel. Vanavond al moet OHL naar Eupen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de oververmoeidheid van Patris nu al van de baan is.

Niet vrijuit

Tijdens de eerste wedstrijd met Dom als basisspeler, afgelopen zaterdag tegen Genk, werkte OHL een sterke partij af, maar ging het desalniettemin met 0-1 de boot in. Helemaal vrijuit ging Dom bij het tegendoelpunt niet. En dat weet hij. “Er ging wel wat mis bij die goal”, klinkt het. “Ze viel op een heel ongelukkig moment, want we stonden even met tien.” Pletinckx stond aan de kant voor verzorging. “We wisselden van positie en ik had eerder moeten doordekken”, beseft Dom.

De Leuvenaars gingen tegen de top vier telkens onderuit, maar Dom tilt er niet zwaar aan. “Volgens mij is dat louter toeval”, zegt hij. “In de kleedkamer leeft dat totaal niet. We spelen goed tegen die ploegen en creëren kansen. We kunnen het hen zeker moeilijk maken. Tegen Genk hadden we kunnen winnen.” Een nieuwe kans – zij het niet tegen een topploeg, maar tegen een staartploeg – volgt onmiddellijk, vanavond aan de Kehrweg. “We moeten ons snel weer opladen nu, zo goed mogelijk recupereren en sterk hervatten”, besluit Dom.