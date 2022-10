Drie Nieuwsblad-podcasts genomineerd voor Belgian Podcast Awards: breng hier je stem uit

Maar liefst drie nominaties hebben we beet: eentje in de categorie ‘Lifestyle’ met onze podcast ‘Seks verandert alles’, eentje in de categorie ‘News & politics’ met ‘De stemmen van assisen’ en tenslotte zijn ook onze ‘Vrolijke vrekken’ genomineerd in de categorie ‘Smartest podcast’. Via de links hieronder kan jij je stem voor je favoriete podcast (of alle drie, we houden je niet tegen) uitbrengen!

SEKS VERANDERT ALLES

Stem via deze link

DE STEMMEN VAN ASSISEN

Stem via deze link

VROLIJKE VREKKEN

Stem via deze link