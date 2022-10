Topfavoriet Karim Benzema wint Ballon d’Or 2022, Kevin De Bruyne is met derde plaats beste Belg ooit

Voor het eerst werd de Gouden Bal – de belangrijkste individuele prijs in het voetbal uitgereikt door France Football – uitgereikt op basis van een seizoen in de plaats van op een kalenderjaar. Daarom vond de verkiezing in oktober plaats.

Benzema loodste Real Madrid samen met Thibaut Courtois naar de veertiende Champions League-trofee én de 35ste landstitel in de clubgeschiedenis. De spits scoorde 44 doelpunten en deelde 15 assists uit in 46 officiële wedstrijden.

Courtois won de prijs voor beste doelman van Europa en werd zevende in de einduitslag van de Ballon d’Or. De Bruyne werd dus derde en is daarmee de beste Belg ooit. In 1965 eindigde Paul Van Himst derde, in 1980 was Wilfried Van Moer vierde.

De top tien:

1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Mané (Liverpool, nu Bayern München)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Bayern München, nu FC Barcelona)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid)

8. Vinicius Junior (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real Madrid)

10. Erling Haaland (Dortmund, nu Manchester City)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Putellas volgt zichzelf op

De Spaanse Alexia Putellas (28) heeft maandag de vierde editie van de Gouden Bal voor vrouwen gewonnen. Ze sleept zo voor de tweede opeenvolgende keer de prestigieuze prijs in de wacht.

De speelster van FC Barcelona haalde het voor Beth Mead (Arsenal), die zich met Engeland tot Europees kampioen kroonde en uitgeroepen werd tot beste speelster van het EK. De Australische Sam Kerr (Chelsea) werd derde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mané meest genereuze

De Senegalees Sadio Mané (Bayern München) kreeg de Socrates Award, een nieuwe prijs voor spelers en speelsters die zich inzetten voor maatschappelijke en liefdadigheidsprojecten. Mané werd beloond voor zijn investeringen in de ontwikkeling van zijn geboortedorp Bambali, in het zuiden van Senegal, waar hij gelijke toegang tot voetbal voor jongens en meisjes heeft bevorderd. Hij heeft er ook een ziekenhuis gefinancierd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gavi beste jongere

De Spaanse FC Barcelona-middenvelder Gavi (18) is maandag in Parijs tot beste jonge speler (-21) verkozen tijdens de 66e editie van de uitreiking van de Ballon d’Or.

Als winnaar van de Kopa-trofee volgt Gavi zijn land- en ploeggenoot Pedri op. Hij is de vierde winnaar van de prijs, na de Nederlander Matthijs de Ligt (2019) en de Fransman Kylian Mbappé (2018). In 2020 werd de trofee niet toegekend vanwege de coronapandemie.

Afgelopen seizoen manifesteerde Gavi zich op het middenveld van Barça. Intussen verzamelde hij al 12 caps bij de Spaanse nationale ploeg (1 goal).