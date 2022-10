Ruim 40 minderjarige asielzoekers moeten op straat slapen: “Regering koos ervoor niets te doen. Onvergeeflijk”

Vijftig minderjarigen vroegen maandag asiel aan in ons land. Slechts 7 van hen kreeg een opvangplek van de overheid aangeboden, dat bevestigt Fedasil. De anderen stuurde de overheid ofwel naar een oververzadigde hulporganisatie, of gewoon de straat op, omwille van “leeftijdstwijfel”. Mehdi Kassou, van het Brusselse Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen, probeerde in allerijl “campingmateriaal” in te zamelen. “We hopen iedere minderjarige een slaapzak te kunnen geven voor de nacht.”