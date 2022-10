Maximumfactuur in de zorg niet geïndexeerd

De federale regering heeft zijn begroting voor de komende twee jaar klaar. Dat was het sein voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om ook het budget voor het RIZIV, de ziekteverzekering, vast te leggen. Een van de meest ingrijpende maatregelen is het niet-indexeren van de remgeldplafonds voor de maximumfactuur. Zo’n 665.000 gezinnen zien vandaag hun zorgkosten geplafonneerd door die maximumfactuur, maar dat plafond wordt normaal gezien geïndexeerd op 1 januari. Door dit jaar de verhoging met ongeveer 10 procent over te slaan, vermijdt Vandenbroucke dat hij 50 miljoen euro ophaalt bij de meest kwetsbaren.

Ook aan zorgverstrekkers is gedacht in de begrotingsronde. De ziekenhuizen krijgen een compensatie van 80 miljoen euro voor hun gestegen energiefacturen. De voorwaarde is wel dat ze hun gestegen kosten niet compenseren door de facturen voor patiënten te verhogen of door meer geld op te halen bij de artsen. Daarnaast voorziet Vandenbroucke ook een premie van 100 miljoen euro voor de geconventioneerde zorgverleners. Hoe die premies precies verdeeld zullen worden, moet Vandenbroucke nog uitdokteren. De kinesisten krijgen daar nog eens 25 miljoen bovenop. Een ander potje van 95 miljoen euro gaat naar nieuwe initiatieven zoals een betere terugbetaling van brillen en betaalbare tandzorg.