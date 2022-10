Nadat burgemeester moest opstappen, haakt opvolger al af nog voor hij de sjerp mag dragen door eigen schandaal

Jelle Engelbosch, door N-VA uitgekozen om komaf te maken met het onverkwikkelijke CD&V-bestuur in Sint-Truiden, gooit nu zelf de handdoek in de ring. De partijleiding moest hem dat wel diets maken, want zelf zag de immomakelaar en schepen van Ruimtelijke Ordening niet hoe vernietigend de audit naar zijn handel en wandel was. Exit Engelbosch dus, maar wie dan wel burgemeester moet worden, daarover zijn Open VLD, N-VA en CD&V het nog niet eens.