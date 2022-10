Autodeler MILES nu ook in Brussel, Antwerpen volgt

Vanaf dinsdag kan je in Brussel autodelen met MILES. Je betaalt voor het aantal gereden kilometers dat je rijdt, niet per minuut. Je kan ook auto’s boeken via uur- en dagtarieven. Het Duitse autodeelbedrijf is ook al actief in Gent en plant binnenkort nog uit te breiden naar Antwerpen.

Het van oorsprong Duitse MILES start in de hoofdstad met een wagenpark van een honderdtal Opel Corsa’s. Extra modellen, waaronder ook elektrische, zullen volgen in de komende weken en maanden. City-to-city trips tussen Brussel en Gent zijn al mogelijk, en reizen van en naar Brussels Airport is gepland voor de nabije toekomst.

Na het downloaden van de app en het digitale registratieproces kan je een deelauto van MILES gebruiken. Je selecteert het voertuig dat je op het oog hebt via een interactieve kaart. Huren doe je direct of na een gratis reservatie van tien minuten, langer reserveren is betalend. Na de rit beëindig je de huur via de app binnen het activiteitsgebied dat je kan raadplegen in de app. MILES heeft geen vaste standplaatsen. Naast het standaardtarief (0,98 euro/kilometer) en tijdelijk parkeren (0,29 euro/minuut) zijn er ook verschillende formules van drie uur tot maximaal dertig dagen.

Niet alle kosten en bewust gebruik

Per stad introduceert MILES Mobility ook een ‘liefdadigheidsauto’. De inkomsten van de ritten van deze wagens gaan integraal naar een lokaal goed doel. In Brussel is dat een project van het Rode Kruis ten voordele van daklozen.

“Deelauto’s maken deel uit van de toekomst van de auto in de stad. Zo geven ze gezinnen toegang tot een auto zonder er alle kosten van te moeten dragen. Anderzijds stimuleren zij een bewust gebruik van de auto, waarbij die alleen wordt gebruikt wanneer er geen goede alternatieven zijn”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.

