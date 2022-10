Notarisbarometer: “Jonge kopers opvallend actief op vastgoedmarkt”

Het aantal vastgoedtransacties is tijdens het derde kwartaal in België met 1,4 procent afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt dinsdag uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. De prijs van een huis lag in de eerste negen maanden van het jaar 7,6 procent hoger dan het jaargemiddelde van 2021. Voor appartementen was dat 3,4 procent. Opvallend is volgens de notarissen dat meer jonge kopers actief waren op de vastgoedmarkt.

De vastgoedactiviteit daalde het afgelopen trimester in de drie regio’s. De daling was het grootst in Brussel: -3,7 procent in vergelijking met het derde trimester van 2021. In Vlaanderen en Wallonië daalde het aantal transacties minder sterk: -1,5 procent en -1,0 procent.

“Ondanks de stijgende rente en de zware energiekost houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand. Jonge kopers waren het afgelopen trimester opvallend actief, deels uit vrees dat de rentevoeten nog zullen stijgen”, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Wie dit jaar al vastgoed in België kocht, was gemiddeld 39,2 jaar oud. Ter vergelijking: in 2017 ging het om 39,6 jaar. In vergelijking met 2021 zat het percentage jonge kopers in de lift in de eerste 9 maanden van 2022: in 2021 was slechts 27,9 procent van de kopers 30 jaar of jonger, dit jaar ging het om 30,2 procent van de kopers.

In Vlaanderen was het percentage jonge kopers dit jaar zelfs nog iets hoger: 32,2 procent. In 2021 ging het om 28,4 procent. Dit jaar kochten jonge kopers vooral in Oost-Vlaanderen (het percentage jonge kopers bedroeg er 35 procent), Limburg (34,3 procent) en Antwerpen (33,8 procent). “Het percentage oudere kopers daalde in de eerste 9 maanden van 2022. Het lijkt er dus op dat investeerders wat minder actief zijn op de markt”, aldus van Opstal.

Een huis in België werd in de eerste 9 maanden van 2022 gemiddeld 7,6 procent duurder in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021, tot 317.426 euro. Rekening houdend met de inflatie (8,8 procent) daalde de reële prijs van een huis met 1,2 procent.

Een appartement in België kostte gemiddeld 259.966 euro: +3,4 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. Rekening houdend met de inflatie, ging het om een reële prijsdaling van 5,4 procent.