Spanning op luchthaven van Charleroi: beveiligingspersoneel staakt, passagiers proberen over poorten te klimmen en toegang te forceren, vluchten vertrekken leeg

De werknemers van Security Masters, het bedrijf dat instaat voor de controle van de passagiers, hebben zich dinsdagochtend – net als maandag – aangemeld op hun werkplek, maar meldden vervolgens aan hun verantwoordelijke dat ze niet aan het werk gingen en weer naar huis gingen. Dat bevestigt de vakbondsafgevaardigde, die ontkent dat er blokkades zijn.

Het bedrijf Protection Unit, dat eveneens actief is op de luchthaven, zal opnieuw proberen de taken van Security Masters over te nemen. Maandag beschikte het echter niet over voldoende personeel om de toestroom aan passagiers op te vangen. De staking leidde maandag al tot chaos op de luchthaven: reizigers geraakten niet op hun vliegtuigen, en na 16 uur ging de luchthaven zelfs volledig dicht voor alle vertrekkende passagiers.

© BELGA

Spanning in terminal

De sfeer is dinsdagochtend naar verluidt dan ook gespannen in de terminal, waar talrijke passagiers aanwezig zijn. Sommige passagiers probeerden omstreeks 5 uur naar verluidt over toegangspoorten te klimmen, anderen probeerden de poorten te forceren. De politie is (net als maandag) ter plaatse om te proberen de situatie onder controle te krijgen, en stuurde alvast versterking ter plaatse.

Aanvankelijk bleven de deuren van de terminal ook dicht, omdat er zich al te veel volk binnen bevond. Maar sinds ongeveer 8 uur worden weer mondjesmaat mensen binnengelaten in de luchthaven, bevestigt CEO Philippe Verdonck. “We proberen zo veel mogelijk info te geven aan de passagiers. Ik versta de frustratie van de mensen”, klinkt het.

© BELGA

Christophe Vercarre uit Herent moet om 13.15 uur op een vliegtuig naar Istanbul stappen om met tien man op teambuilding te vertrekken. Daarom stonden ze al om 7 uur aan de luchthaven. “Er is heel wat politieactiviteit. Om de vijftien minuten lieten zij een honderdtal mensen binnen en dan gingen de deuren weer een tijdje dicht. Dat ging op zich redelijk goed, maar iets na 8.00 uur begonnen mensen toch lastig te worden”, vertelt hij. “Heel wat mensen waren aan het brullen en tieren. Iemand stelde voor om met z’n allen hard te duwen om zo binnen te geraken. De sfeer was echt wel grimmig. Ik heb verschillende mensen zien wenen en enkele hadden ook een angstaanval. We zijn de politie heel dankbaar voor hun hulp.”

De situatie binnen verloopt rustiger, zegt Christophe. Op de displays is volgens hem ook te zien dat er geen enkele vlucht gecanceld is. “We zijn nu aan het aanschuiven aan de security. Je ziet hier wel elke paar minuten mensen passeren met een ticket in de hand die zeggen dat ze hun vlucht over tien minuten moeten halen. Die worden wel voorgelaten. Binnen zijn de mensen hoffelijker.”

Ook Veronique Peeters-Van Hoorenbeeck uit Hoeilaart vindt het binnen in de luchthaven bijzonder rustig. “Ik zit hier bijna alleen een koffie te drinken. Maar buiten was het verschrikkelijk. Daar stond een paar honderd man. Het was trekken en duwen. Ik zag mensen een buggy met een baby in de lucht steken. Ik heb op een bepaald moment de hulpdiensten gebeld. Daar zeiden ze dat ze op de hoogte waren van de situatie”, vertelt ze. “Het leek ook alsof een mevrouw achter mij ging flauwvallen. Zij is dan beginnen hyperventileren. Ik heb toen onmiddellijk teken gedaan naar de politieagenten, die haar geholpen hebben. Ze hebben mij toen ook binnengelaten. Ik ben nu wel veel te vroeg. Mijn vlucht naar Stockholm is pas om 12.55 uur.”

Ook Veronique ziet dat de vliegtuigen vertrekken en landen zoals gepland. Maar toch moesten al veel mensen naar huis keren omdat zij niet op tijd aan de gate raakten.

Vluchten vertrekken leeg

Sommige vluchten vertrekken momenteel dus zo goed als leeg. “Daar kunnen we als luchthaven weinig aan doen”, aldus CEO Verdonck. “We vragen hen om zo lang mogelijk te wachten, tot zoveel als mogelijk passagiers in hebben kunnen stappen, maar we kunnen hen niet tegenhouden.”

Verdonck vreest dan ook dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchten vanop Charleroi de komende dagen zullen annuleren. Er staat dinsdagochtend alvast een crisisoverleg gepland. “Tui heeft al beslist om een groot deel van hun vluchten vanuit Brussel te laten vertrekken. We zijn in discussie met andere maatschappijen zoals Ryanair, om te bekijken wat de plannen kunnen zijn voor de komende dagen. Enkele maatschappijen zullen misschien alle vluchten voor de komende dagen annuleren.”

© BELGA

Onvrede

De luchthaven van Charleroi is al sinds maandag in chaos gedompeld door een staking. De onrust kwam er nadat BSCA Security, dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven, had besloten om een toekomstige openbare aanbesteding voor de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het personeel vreest dat de beslissing impact zal hebben op hun werkzekerheid en loonvoorwaarden.

“Ik hoopte dat de gesprekken gisteravond rede hadden kunnen brengen, maar dat is niet het geval”, zegt Verdonck daarover. “Ik heb met de vakbonden gesproken, en die zeggen ‘Wij bewegen niet’. Ze blijven vasthouden dat ze jobs gaan verliezen. Ik ben al van vanochtend vroeg op zoek naar iemand van de vakbond om het uit te leggen aan de passagiers, maar die is er niet. Op dit moment zijn we machteloos. Ik kan niet aanvaarden dat mijn personeel en passagiers het slachtoffer worden van deze discussies.”