Denis Odoi maakt op zijn 34ste indruk bij Club Brugge en mag straks wellicht naar WK: “Hij is als rode wijn”

Laten we beginnen met een mea culpa. Toen eind september bekendraakte dat Clinton Mata opnieuw fit was, schreven we nogal snel dat hij weer in de basis zou belanden, ten koste van Denis Odoi. Mata is immers al jaren een sterkhouder en mist zelden een match. Maar wie stond er in beide duels tegen Atlético en op Anderlecht rechts centraal slash rechtsback? Juist ja, Odoi. En hij presteerde telkens op niveau. Meer zelfs: in Madrid, onder meer tegen Saul en Yannick Carrasco, speelde hij een geweldige partij. Dat zag ook Peter Maes (58), de trainer onder wie hij het vaakst in actie kwam. Bij Lokeren (2013-2016) was dat.

“Natúúrlijk heb ik Club Brugge de voorbije weken gevolgd”, zegt Maes. “Heel knap wat ze in de Champions League hebben gedaan. Zonder vedetten ook – op Europees vlak, bedoel ik dan. En Denis bleef uitstekend overeind. Meestal laat ik de jongens met rust, maar ik heb hem nu toch een berichtje gestuurd. Denis, je bent als rode wijn, je wordt enkel beter. Hij antwoordde: Moet ook, want anders overleef ik hier niet.”

Nonchalance weg

Maar overleven doet Odoi dus zeer vlot. Toen hij eind januari overkwam van Fulham, fronsten heel wat fans de wenkbrauwen – mede door zijn verleden bij Anderlecht –, maar hij werd onder Alfred Schreuder de vaste defensieve middenvelder en is nu opnieuw titularis. “Mata op de bank houden, dat doe je niet zomaar”, zegt Maes. “Kijk, dat er aan Denis getwijfeld werd, is niks nieuw. Dat was vroeger ook al zo. Maar vroeger was hij elke wedstrijd nog goed voor een foutje. De intrinsieke kwaliteiten heeft hij altijd gehad, maar hij wilde laten zien hoe goed hij kon voetballen en werd dan genekt door nonchalance. Dat is er nu volledig uit. Hij speelt volwassen en sec. Dat komt met de leeftijd en heeft hij ongetwijfeld ook in Engeland geleerd.”

Wendbaar en lenig: Odoi is nog altijd een atleet. — © REUTERS

Maes vond de komst van Odoi dan ook een slimme zet van Club. “Ik had direct een goed gevoel. Vooral omdat Denis heel polyvalent is. Bij mij speelde hij vooral rechts- en linksback, maar ook op het middenveld en centraal achterin blijft hij overeind. Weet je waarom? Omdat hij zo intelligent is. Hij leest het spelletje en denkt mee met zijn trainers. Wie die gave bezit, kan heel zijn carrière blijven evolueren. En hij mag dan 34 zijn, je ziet dat hij nog steeds een atleet is. Hij is altijd lenig en wendbaar geweest. Kijk naar zijn kopspel. Hij gaat zelfs vol in duel met spelers van 2 meter groot, omdat hij een geweldige detente heeft. En hij verdedigt altijd vooruit, hij anticipeert. In twee op de tien gevallen kom je misschien te laat en dan kan je een gele kaart oplopen, maar een vuile speler is hij allerminst.”

Straks wellicht naar WK

“Neen, echt chapeau dat hij een certitude geworden is bij Club”, aldus Maes. “Denis maakt zelf niet het verschil, maar hij maakt de jongens die het verschil moeten maken béter. Let maar eens op zijn lange ballen in de rug van de defensie, waar Skov Olsen dan mee aan de slag kan. Ik weet nog dat hij bij Lokeren er al bovenuit stak in de Europa League. Dat hij het nu ook in zijn eerste Champions League-campagne zo goed doet, is heel knap. Alleen jammer dat hij er zo lang op heeft moeten wachten.”

Met de nationale ploeg is het net zo. Pas in maart dit jaar debuteerde hij – niet voor België, maar voor Ghana, het land van zijn vader. En als alles goed gaat, speelt hij volgende maand dus zijn eerste grote toernooi: het WK in Qatar. Dat zal dan mede dankzij zijn goede prestaties in Brugge zijn. “Soms passeert een trein en moet je springen”, vertelde Odoi ons eind vorig seizoen in een interview. En wat is hij blij dat hij de sprong heeft gewaagd.