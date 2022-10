Bizarre actie: voetballer wil tegenstander afleiden door vlak voor vrije trap… zijn geslachtsdeel te tonen

Het opmerkelijke voorval gebeurde in de wedstrijd tussen Santa Fe en Jaguares in Colombia. Terwijl Jaguares een vrije trap mocht nemen, stond Perea in de muur en probeerde hij zijn tegenstanders af te leiden. Daarbij haalde hij dus ook even zijn geslachtsdeel uit zijn broek.

De scheidsrechter had niet in de gaten wat zich precies afspeelde, maar de tv-camera’s registreerden het voorval wel. Perea kon na afloop van het duel dan ook op kritiek rekenen. Zijn afleidingsmanoeuvre bleek overigens weinig succesvol. Zijn ploeg verloor de wedstrijd met 1-2.