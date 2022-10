Verdachte van dodelijke schietpartij blijft in de cel na reconstructie

De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding verlengd van een van de verdachten in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in de Dubois-Thornstraat in Sint-Jans-Molenbeek. In april van dit jaar werd daar een 20-jarige man doodgeschoten in een voertuig. Waarom de jongeman werd doodgeschoten, is nog steeds niet duidelijk. Het gerecht hield vorige week nog een reconstructie van de feiten.

Op 18 april omstreeks 20.40 uur stopte een wagen met Luxemburgse nummerplaten in het midden van de zijstraat van de Gentsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek, waarna een gewapende passagier uitstapte en plaats nam in een geparkeerde auto. De man schoot meteen de 20-jarige Dion J. dood. De dader vluchtte nadien te voet weg in de richting van de Ossegemstraat. De bestuurder van de wagen waaruit de schutter even voordien gestapt was, reed eveneens in die richting weg.

“Niet op de hoogte”

Enkele weken later werd een eerste verdachte opgepakt. Het gaat om de vermoedelijke moordenaar van Dion J. Eind juni werd een tweede man opgepakt, de bestuurder van het voertuig waarin de schutter zat. Na zijn arrestatie verklaarde hij dat hij niet op de hoogte was van de intenties van zijn passagier.

Waarom het slachtoffer werd vermoord, is nog niet duidelijk. Kort na de feiten was er sprake van een afrekening in het drugsmilieu, maar familie en vrienden van Dion J. ontkenden dat. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij is nog steeds aan de gang. Vorige week donderdag hield het een gerecht een reconstructie van de feiten. De Dubois-Thornstraat was daardoor de hele dag afgesloten. Het Brusselse parket geeft geen commentaar over het verloop van de reconstructie.

Eventuele verlenging

Afgelopen maandag verscheen een van de twee verdachten voor de raadkamer, die besliste om de aanhouding te verlengen. De tweede verdachte zit ook nog in de cel. Hij verschijnt eind deze maand voor de raadkamer, met het oog op een eventuele verlenging van de voorlopige hechtenis.