Man die ontsnapte uit politiekantoor in Oudenaarde weer vrijgelaten

De man was zondag opgepakt in het station van Oudenaarde op verdenking van vermogensdelicten. Hij was gearresteerd, maar zijn identiteit moest nog uitgeklaard worden. Het gaat om een twintiger die mogelijk illegaal in ons land was. De verdachte kon maandag ontkomen uit het hoofdcommissariaat van de lokale politie Vlaamse Ardennen in de Minderbroedersstraat. Hij zat opgesloten in de politiecel in het hoofdcommissariaat, maar mocht even “gelucht” worden. Hij was nog geboeid, maar hij kon zich losrukken en weglopen.

De politie zette de grote middelen in bij de zoektocht, onder meer de helikopter van de federale politie. De verdachte werd maandagnamiddag gevat in het centrum van de stad. Hij ging mee met de politie zonder weerstand te bieden. Hij werd opnieuw gearresteerd en het parket bekeek wat er met de man moet gebeuren.

“De verdachte mocht beschikken. Er werden nog pv’s opgesteld wegens slagen aan politie en beschadigingen. Hier zal mogelijk later nog gevolg aan gegeven worden”, zegt het parket. De verdachte zou een duw gegeven hebben aan een politieman bij de ontsnapping en bij zijn vlucht een auto beschadigd hebben.