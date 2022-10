Inbreker riskeert 18 maanden cel: geïdentificeerd dankzij achtergelaten mondmasker

De inbraak vond op 6 februari 2021 plaats, in een woning in de Toekomstlaan in Sint-Genesius-Rode. De dader ging ervandoor met een aantal juwelen. Veel sporen liet hij niet achter, maar in de woning trof de politie wel een mondmasker aan waarvan de bewoners verklaarden dat het niet aan hen toebehoorde.

De politie liet dat mondmasker grondig onderzoeken en dat leverde een bruikbaar DNA-profiel op. Nazicht in de verschillende binnenlandse en internationale DNA-databanken leerde dat het ging om het profiel van een Roemeense man. Die was in België nog niet in aanraking gekomen met het gerecht, maar in het buitenland wel.

Het parket eiste dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden tegen de man, die verstek liet gaan. Het vonnis valt op 15 november.