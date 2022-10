Collega’s verkiezen Milan-speler Rafael Leao tot Speler van het Jaar in de Serie A

De Portugees Rafael Leao van landskampioen AC Milan is maandagavond door zijn collega-voetballers verkozen tot Speler van het Jaar in de Italiaanse Serie A.

De 23-jarige Leao had vorig seizoen met elf doelpunten en tien assists in 34 competitiewedstrijden een belangrijk aandeel in de landstitel van Milan, de eerste in jaren. Op het Gran Gala del Calcio van spelersvakbond AIC waren het dan ook de Rossoneri die met de prijzen aan de haal gingen. Stefano Pioli werd verkozen tot Coach van het Jaar, Mike Maignan tot beste doelman. Naast Leao en Maignan haalden ook Fikayo Timori en Théo Hernandez het Elftal van het Jaar. Die laatste scoorde ook het doelpunt van het jaar.

Op de erelijst is Leao de opvolger van Romelu Lukaku, die na een jaartje bij Chelsea sinds dit seizoen opnieuw bij Inter aan de slag is. Eerder werd Leao door de Serie A reeds uitgeroepen tot Speler van het Jaar.